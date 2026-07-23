(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Sul tema delle preferenze ci saranno degli emendamenti, li valuteremo, ne parleremo e i gruppi decideranno in piena libertà sul da farsi. Forza Italia è un partito che è corretto, che ha mantenuto sempre i propri impegni, se ci sono stati franchi tiratori ci sono stati in tutti i partiti, non è che sono stati di Forza Italia, bisogna dire la verità perché è falso dire che i franchi tiratori sono di Forza Italia. Ci sono stati dei parlamentari che non hanno votato, secondo quanto deciso dalla riunione del gruppo parlamentare, ma questo è accaduto anche nei gruppi parlamentari di altre forze politiche del centrodestra, quindi è una responsabilità di tutti, non devono accadere queste cose, però è accaduto e insomma si va avanti e questo è il punto". Lo afferma il leader di Fi e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Rtl No stop news. (ANSA).