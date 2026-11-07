(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull'Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino. Difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso". Lo scrive Antonio Tajani su X dopo la notizia che criminali informatici hanno diffuso dati personali sul dark web sia suoi sia, spiega il ministro, dei suoi famigliari. (ANSA).