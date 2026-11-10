(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Il pacchetto sull'invio delle armi a Kiev, che trattandosi di un documento classificato deve essere firmato di persona, è già stato firmato da Crosetto e da me, ed è stato bollinato dal Mef. Il ministro Giorgetti, favorevole al provvedimento, ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona. Appena arriverà a Roma lo firmerà". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto questa mattina a Radio anch'io. "Non c'è nessun giallo e nessuna tempesta", ha poi aggiunto assicurando che l'Italia continuerà "a sostenere l'Ucraina sperando che si arrivi presto alla pace" (ANSA).