(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge. Ma per restare fedeli a quella missione, devono ritrovare la capacità di decidere e, soprattutto, di agire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo discorso all'Onu. "Con questa convinzione, l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte", ha aggiunto il ministro suscitando l'applauso dell'Assemblea. "Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: troppo spesso questa Organizzazione appare impotente", ha detto ancora ricordando che il Consiglio di sicurezza "non deve essere un club esclusivo". "Il messaggio che l'Italia porta oggi a New York è che la pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza. Va costruita con pazienza. Va perseguita senza arrendersi mai" ha detto il ministro degli Esteri concludendo il suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu. (ANSA).