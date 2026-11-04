(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Noi rispettiamo sempre e comunque la volontà del popolo americano. Gli Stati Uniti sono la più importante grande democrazia del mondo e ogni scelta che viene fatta, anche quando ci sono dei cambiamenti, deve essere rispettata. Per noi non cambia il rapporto con gli Stati Uniti". Lo afferma vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le elezioni Usa di midterm al termine di un incontro con la Confsal sulla manovra. "L'abbiamo sempre detto l'Italia è un partner strategico degli Stati Uniti d'America e con la stessa lealtà e la stessa correttezza con la quale abbiamo lavorato con i governi con presidenti democratici o con presidenti repubblicani, continueremo a farlo qualunque sia il governo, qualunque sia la situazione parlamentare". (ANSA).