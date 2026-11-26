(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Ho parlato con il ministro degli Esteri dell'Iran, il quale mi ha detto che il drone che ha provocato la morte di due tecnici italiani in Kuwait non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall'Iran. Ha parlato anche con il ministro degli Esteri del Kuwait, dagli accertamenti che sono stati fatti il drone è costruito in Iran e sappiamo che ci sono anche tante milizie proxy dell'Iran che utilizzano questi droni. Il ministro degli Esteri iraniano ha detto che è pronto anche a partecipare ad una commissione d'inchiesta congiunta per stabilire di chi è la responsabilità nel lancio del drone che ha portato alla morte di due nostri concittadini". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Io ho insistito con tutti affinché si possa lavorare insieme per una de-escalation nell'area, gli attacchi contro i Paesi che non sono parte della guerra non hanno alcuna giustificazione. Infatti è stata colpita una base dove lavoravano anche dei tecnici civili italiani per il mantenimento di alcune antenne radar. Questa è la situazione, la nostra ambasciata sta seguendo minuto per minuto l'evolversi della situazione e le indagini sulla morte dei nostri due tecnici italiani. L'ambasciatore rimane in contatto con il governo del Kuwait e noi cerchiamo di dare la massima assistenza alle famiglie, sperando che si possa rimpatriare in tempi brevissimi i corpi dei due nostri concittadini", ha sottolineato. (ANSA).