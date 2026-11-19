(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - "Non si tratta di una nuova Yalta ma dell'incontro tra i leader di tre grandi Paesi. Un incontro che spero possa dare un contributo per la pace per risolvere sia la questione di Hormuz sia quella dell'Ucraina": così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine dei Med Dialogues a Napoli, sul vertice di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Tajani ha quindi ribadito come la posizione dell'Italia sia chiara: "L'Ucraina non può essere sconfitta, e non si può raggiungere la pace senza la presenza europea". (ANSA).