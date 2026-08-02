(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 02 AGO - Sulla riforma elettorale "non c'è nessuna crisi, né sulle preferenze né su altro. Non c'è stato nessun attrito. La riforma elettorale deve garantire stabilità al nostro Paese, più di quanto non garantisca la legge elettorale attuale. Quello è l'obiettivo fondamentale della riforma", "le preferenze sono un dettaglio della riforma". Così ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). "Abbiamo già detto - aggiunge - dopo una riunione alla Camera e poi al Senato, che noi siamo favorevoli ad un emendamento sulle preferenze, che introduca le preferenze con il capolista bloccato". (ANSA).