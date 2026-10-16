(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Un altro tema importante per noi è la sanità. Come sapete, oggi si possono detrarre le spese sanitarie nell'anno successivo a quello nelle quali vengono effettuate. Noi diciamo di anticipare nell'anno stesso, vediamo in quale forma: ci può essere per esempio una card che permette magari agli anziani di poter avere una somma a disposizione per effettuare spese sanitarie penso alle cure dentali, alle cure oculistiche, quelle che sono fuori dal Servizio sanitario nazionale, o l'acquisto di medicine particolarmente costose". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a Mattino Cinque su Canale5 parlando delle possibili misure da inserire in manovra. "Il tema della sanità e della salute, in modo particolare per gli anziani, è fondamentale". (ANSA).