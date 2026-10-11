(ANSA) - MILANO, 11 OTT - "Milano è la città che noi vogliamo governare". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso in città. "E vogliamo che abbia un sindaco che sia in sintonia identitaria con lo spirito della città, per questo abbiamo proposto Matteo Perego di Cremnago - ha aggiunto -, non perché avesse solo la tessera di FI ma perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione". (ANSA).