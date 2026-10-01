(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha deciso di adottare "una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio". Lo si legge in una nota, in cui si precisa "accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, Tamoil Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti". Le misure adottate, viene specificato ancora, "sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva". L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026. (ANSA).