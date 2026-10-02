(ANSA) - BRUXELLES, 02 OTT - L'approvvigionamento di diesel dell'Ue "rimane stabile per il momento, ma i prezzi restano elevati, a testimonianza della tensione che caratterizza il mercato globale". E' quanto emerso dalla riunione della task force Ue sull'energia che ha riunito questa mattina i rappresentanti della Commissione Ue e degli Stati membri per discutere gli ultimi sviluppi del mercato del gasolio e del loro impatto sui prezzi. La task force avrebbe sottolineato l'importanza di una "stretta cooperazione e di un coordinamento efficace nell'attuale difficile contesto di mercato". Nel corso della riunione, l'Agenzia internazionale per l'energia ha fatto inoltre il punto sullo stato di avanzamento dell'azione collettiva per sbloccare le scorte petrolifere avviata nel marzo di quest'anno. (ANSA).