(ANSA) - ROMA, 16 NOV - L'imposta di soggiorno corre verso un nuovo record di incassi. Nel 2026 il gettito è stimato a 1,308 miliardi, contro gli 1,135 miliardi del 2025. Sembra incredibile il boom dal 2011, primo anno di applicazione a livello nazionale: i 13 Comuni che l'applicarono incassarono 77 milioni. Emerge dall'Osservatorio sulla tassa di soggiorno di Jfc presentato all'iniziativa di Assohotel Confesercenti dedicata alle prospettive di riforma del tributo. A parità di categoria alberghiera, infatti, l'incidenza del tributo sul prezzo del pernottamento può essere fino a 3,5 volte superiore per le camere più economiche rispetto a quelle più costose. Emblematico il caso di Firenze, dove, secondo la simulazione Jfc, su due pernottamenti in alberghi a tre stelle dal costo rispettivamente di 114 e 413 euro, l'imposta di soggiorno di 6 euro per persona incide per il 5,3% nel primo caso e per appena l'1,5% nel secondo. "L'imposta di soggiorno - dice il presidente di Asshotel Nicola Scolamacchia - è ormai una risorsa fondamentale per molti territori, ma la sua crescita non può avvenire a scapito dell'equità e della competitività del sistema turistico. Oggi chi sceglie un albergo più economico rischia di pagare proporzionalmente molto più di chi soggiorna in una struttura della stessa categoria ma con tariffe superiori. È un paradosso che penalizza i turisti, le imprese che propongono prezzi più accessibili e, attraverso la frammentazione dei regolamenti, anche la concorrenza tra destinazioni. Occorre rivedere il meccanismo di applicazione del tributo e garantire che le risorse raccolte siano utilizzate in modo trasparente, con benefici concreti per l'accoglienza, i servizi e la qualità dell'offerta turistica. La tassa di soggiorno deve tornare a essere uno strumento per migliorare la competitività delle destinazioni, non un fattore di squilibrio". Il sistema presenta forti disomogeneità anche tra le diverse destinazioni turistiche, con il rischio di generare ulteriori squilibri competitivi. Nel 2025, secondo le elaborazioni Jfc, il Lazio ha raccolto oltre 300 milioni di euro, pari al 26,5% del gettito nazionale, seguito da Lombardia (158,3 milioni), Toscana (134,6 milioni), Veneto (116,6 milioni) e Trentino-Alto Adige (98,4 milioni). Complessivamente, queste cinque regioni concentrano il 71,2% degli incassi. Ma a cambiare sensibilmente è anche il rapporto tra gettito e flussi turistici: il valore medio per presenza passa dai 4,88 euro del Lazio ai 2,79 euro della Lombardia, fino a 1,57 euro del Veneto e 0,63 euro dell'Abruzzo. L'espansione dell'imposta prosegue anche nel 2026. Nei primi sei mesi dell'anno gli incassi nazionali hanno raggiunto 438,3 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli incrementi più sostenuti si registrano in Sardegna (+77,2%), Abruzzo (+53,5%), Friuli-Venezia Giulia (+48,9%) e Puglia (+42,9%). Dall'inizio dell'anno altri 37 Comuni hanno introdotto il tributo, mentre diverse amministrazioni hanno aumentato le tariffe, ampliato i periodi di applicazione o ridotto le esenzioni. "La tassa di soggiorno non è sbagliata in principio. Bisogna capire quale debba essere la finalità: può essere una semplice entrata tributaria o uno strumento a supporto del turismo. Secondo me deve essere la seconda", ha spiegato l'esponente di Fdi Gianluca Caramanna, aggiungendo che "si dovrebbe partire da una giusta proporzionalità, con un tetto massimo, perché altrimenti rischiamo di perdere il controllo. Il tetto massimo potrebbe essere legato anche alla classificazione degli alberghi: un limite per i tre stelle, uno diverso per i quattro stelle". Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma Capitale, parte da una domanda: "È equo che un turista paghi la stessa tassa di soggiorno in un albergo quattro stelle a Piazza Venezia e in un quattro stelle a Ostia o al confine con Fiumicino?". E poi ribadisce la necessità di rivedere il sistema di applicazione del contributo, superando il criterio basato esclusivamente sulle stelle degli alberghi e introducendo la possibilità di differenziare le tariffe in base alla localizzazione delle strutture. Inoltre l'imposta deve produrre benefici tangibili anche per i residenti: "A Roma abbiamo acquistato 1.100 case popolari, investendo 250 milioni di euro. Il turismo deve dare un riscontro concreto anche a chi sta peggio". L'obiettivo, ha concluso, è garantire "un equilibrio tra l'interesse privato e l'interesse pubblico", evitando che il turismo venga percepito come un problema per la comunità. Infine Andrea Ferri, Responsabile Area Finanza Local e Catasto di Anci ha spiegato che l'associazione "è favorevole a una riforma dell'imposta di soggiorno che introduca un meccanismo proporzionale al prezzo delle camere, con aliquote progressive e la possibilità di arrivare anche a 20-30 euro per i pernottamenti nelle strutture di lusso". (ANSA).