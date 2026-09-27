(ANSA) - TEHERAN, 27 SET - L'Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo Persico (Pgsa) ha lanciato su X un avvertimento agli armatori riguardo alla navigazione delle navi attraverso "rotte non autorizzate" nello Stretto di Hormuz. "Le segnalazioni ricevute dalla Pgsa indicano che alcuni noleggiatori stanno costringendo le navi a utilizzare rotte non autorizzate. Una simile iniziativa non solo aumenta il rischio di perdite finanziarie e di possibili danni alle navi, ma limita anche gravemente il futuro passaggio delle imbarcazioni attraverso lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato l'autorità. "I noleggiatori responsabili delle violazioni saranno inseriti nella lista di non conformità (Ncl) e il passaggio attraverso la via d'acqua di tutte le navi a essi associate sarà soggetto a restrizioni", ha aggiunto, secondo quanto riferito dall'agenzia iraniana Tasnim. (ANSA).