(ANSA) - TEHERAN, 29 SET - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dai media di Stato. I mediatori qatarioti "hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte Usa, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota", ha affermato il capo della diplomazia. "I qatarioti sperano che ciò avvenga entro domani (martedì, ora locale)" ha detto Araghchi, che si trova a New York. (ANSA).