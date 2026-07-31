(ANSA) - TEHERAN, 31 LUG - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sotto "scorta aerea" militare statunitense. Le petroliere, che non seguivano la rotta designata dall'Iran in nella strategica via d'acqua, "sono state colpite e fermate, mentre altre quattro petroliere hanno rapidamente cambiato rotta e sono tornate alle loro posizioni precedenti", ha aggiunto la potente forza armata iraniana in un comunicato, senza fornire ulteriori dettagli. (ANSA).