(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il ministero dell'Energia iraniano ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, dopo che la rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del Paese. In una dichiarazione, il ministero ha esortato la popolazione a spegnere i condizionatori nelle ore di punta "per contribuire a garantire una fornitura di elettricità stabile nelle province meridionali, che attualmente stanno affrontando un caldo estremo e attacchi alle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica". (ANSA).