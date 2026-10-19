(ANSA) - VATICANO, 19 OTT - "Nella giornata odierna Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina. Nel corso della conversazione, il Santo Padre ha richiamato la grave situazione nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, facendo riferimento alla richiesta di una tregua umanitaria già presentata al Presidente della Federazione Russa. Il Santo Padre ha auspicato che la collaborazione di entrambe le parti possa consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile". Lo rende noto un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. Nel colloquio telefonico, il Pontefice ha anche "ribadito l'impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace". Solo tre giorni fa, venerdì scorso, dall'ospedale Agostino Gemelli dove ha subito l'asportazione di un carcinoma al polmone destro, mentre era ancora ricoverato, il Papa aveva sentito telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin per fare pressione proprio in favore della popolazione di Oleshky. (ANSA).