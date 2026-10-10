(ANSA) - LIPARI, 10 OTT - Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. E' il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie (Messina). Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche a soccorso di automobilisti. Tutto è accaduto tra l'1 e l'1.40 quando il temporale ha raggiunto la sua massima intensità. (ANSA).