(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Accogliamo positivamente l'approvazione da parte della Commissione europea del piano d'azione di Temu relativo agli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal Digital Services Act (Dsa) e apprezziamo il dialogo costruttivo che la Commissione ha mantenuto con noi durante l'intero processo". Lo afferma un portavoce di Temu. "Il piano d'azione - aggiunge - riflette una metodologia di valutazione dei rischi ulteriormente rafforzata, che si è evoluta in modo significativo da quando tali obblighi sono diventati applicabili a Temu nel 2024. Rappresenta una chiara testimonianza dell'impegno di Temu a investire in una solida infrastruttura di conformità normativa, con l'obiettivo di garantire a tutti gli utenti dell'Unione europea un ambiente di acquisto sicuro e affidabile." (ANSA).