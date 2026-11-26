(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - Stop a falsi sconti, false recensioni, tecniche di vendita aggressive e giochi obbligatori per accedere alla piattaforma, più trasparenza sui prezzi e rimborsi entro 14 giorni: Temu si è impegnata ad adeguare le pratiche commerciali alle norme Ue sulla tutela dei consumatori, dopo l'azione delle autorità nazionali coordinata dalla Commissione. Gli impegni sono stati accettati dalle autorità Ue e, in caso di un mancato rispetto, Temu rischia sanzioni fino al 4% del fatturato annuo negli Stati membri interessati. Prosegue invece il procedimento Ue sul gruppo per la vendita di prodotti illegali o non sicuri. (ANSA).