(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Lanci di oggetti contro le forze dell'ordine a Roma quando un gruppo di 300 manifestanti si è staccato dal corteo ed è andato verso il Colosseo. Arrivati all'altezza di via Claudia i manifestanti hanno realizzato delle barricate con i cassonetti e lanciato oggetti e dato fuoco a materiali in strada. A fuoco cassonetti e monopattini vicino al Colosseo. Utilizzati secchioni per fare barricate in via Claudia e divelti alcuni cartelli stradali. Gli agenti sono in tenuta antisommossa. (ANSA).