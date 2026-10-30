(ANSA) - VARSAVIA, 30 OTT - Il presidente polacco Karol Nawrocki ha interrotto un viaggio in Africa mentre era in volo dopo che questa sera la polizia in assetto antisommossa è stata schierata attorno alla Corte costituzionale del Paese, in seguito alla sospensione del suo presidente, un episodio che si inserisce nello scontro in corso tra il governo centrista e la destra nazionalista. Decine di agenti hanno presidiato l'ingresso della corte, mentre i sostenitori del partito di opposizione di destra "Diritto e Giustizia" (PiS) protestavano contro la rimozione del presidente della Corte costituzionale, Bogdan Swieczkowski. "Tutte le persone che partecipano a queste azioni commettono il reato di colpo di stato", ha scritto la corte sul suo profilo X, mentre alcuni manifestanti hanno gridato "Tusk traditore", contestando il governo del primo ministro Donald Tusk. Alcuni partecipanti hanno pregato tenendo in mano rosari cattolici e immagini sacre. La polizia ha riferito di aver arrestato tre persone che avevano tentato di entrare nel complesso della corte. Da settimane, il governo di Tusk sta cercando di ottenere le dimissioni dei giudici della corte, nominati dal precedente esecutivo a guida PiS, al potere dal 2015 al 2023. La corte si è spesso espressa a favore della legislazione polacca rispetto al diritto dell'Unione Europea; quest'ultima, dal canto suo, ha accusato l'organo giudiziario di essere troppo vicino al potere politico nazionalista dell'epoca. Dopo la vittoria elettorale del 2023, Tusk aveva promesso di porre fine alla disputa con Bruxelles. Tuttavia, il presidente del Paese - una figura indipendente vicina alla destra - ha bloccato le sue nomine alla corte. L'ex primo ministro e leader del PiS, Jaroslaw Kaczynski, è intervenuto durante la manifestazione, esortando Nawrocki ad agire. Il presidente ha dichiarato di aver interrotto un viaggio ufficiale in Senegal mentre si trovava in volo, ordinando al velivolo di fare ritorno a Varsavia. Secondo quanto riportato dai media, una volta atterrato, il presidente si sarebbe diretto verso la sede della corte. (ANSA).