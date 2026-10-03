(ANSA) - MADRID, 03 OTT - Tensioni In Puerta del Sol per la convocazione di un concentramento di protesta di gruppi di estrema destra, tra cui Nucleo Nacional, per sgomberare l'accampamento allestito una settimana fa da centinaia di attivisti per il diritto alla casa nel centro di Madrid. La polizia ha arrestato a tarda sera tre persone che hanno partecipato a una manifestazione della destra nazionale e avevano tentato di accedere alla 'accampada' nella piazza, ha informato la delegazione del governo. Per evitare che i gruppi della destra radicale raggiungessero l'accampamento, gli agenti hanno sparato pallottole di gomma a scopo dissuasorio. Fra le convocazioni della mobilitazione sui social network, il messaggio su X di Vito Quiles, noto influencer e "agitatore ultrà", protagonista fra l'altro negli ultimi mesi di ripetuti episodi di aggressione verbale nei confronti di deputati e giornalisti, espulso dal Congresso spagnolo. "Bisogna stare con Nucleo Nacional. Centinaia di miserabili e nullafacenti da una settimana stanno distruggendo la tranquillità e la vita normale di tutti i madrileni e dei residenti di Sol. Se lo Stato non agisce per sgomberare questa scoria violenta, lo deve fare il popolo", il testo del messaggio riversato sul social da Quiles. In serata, circa 400 manifestanti al grido di 'Viva Spagna' e "Ecco i nazionalisti' si sono uniti alla protesta convocata da Nucleo Nacional, movimento extraparlamentare della destra radicale, nato nel 2024 su posizioni anti-immigrati e nazionaliste spagnole. Anche a Siviglia, in Andalusia, Nucleo Nacional aveva convocato alle 20 una manifestazione per "sfrattare" i collettivi degli attivisti per il diritto alla casa, accampati da cinque giorni nel centro della città per chiedere misure contro l'emergenza abitativa. Un forte spiegamento di polizia, mobilitato un'ora prima, ha impedito che i collettivi per la casa, che manifestavano al grido di "fuori i nazisti dai nostri quartieri", si scontrassero con i gruppi dell'ultradestra. (ANSA).