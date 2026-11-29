(ANSA) - MARINA DI MONTEMARCIANO, 29 NOV - Una madre di 39 anni ha tentato di strangolare la figlioletta di 8 anni con una cordicella di caucciù nella cameretta della piccina, mentre il padre le attendeva di sotto in auto perché dovevano andare al cinema. E' accaduto ieri, intorno alle 18 a Marina di Montemarciano (Ancona), come anticipato dal Corriere Adriatico: la donna, in stato di choc, ha poi confessato, pronunciando frasi sconclusionate come "ce l'hanno con me"; è stata arrestata dai carabinieri in quasi flagranza per tentato omicidio e trasferita in carcere a Pesaro. La bimba è ricoverata all'ospedale pediatrico Salesi in gravissime condizioni: prognosi riservata. (ANSA).