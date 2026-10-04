(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna trentunenne, tentando di ucciderla, e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno lui si è suicidato, gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. E' questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord di Torino. Del caso si occupano i carabinieri. L'aggressione - secondo quanto emerso sinora, in base anche a quanto riferito dalla trentunenne - sarebbe nata da una lite per futili motivi. L'uomo l'avrebbe portata sul balcone dell'alloggio, che si trova in via Cervino. Qui pare che abbia tentato di gettarla nel vuoto e anche di strangolarla, mettendole le mani al collo. Entrambi i tentativi sono falliti. Lei sarebbe riuscita quindi a fuggire con la piccola e lui si sarebbe poi gettato. Le condizioni della donna sono buone. (ANSA).