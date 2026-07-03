(ANSA) - CATANIA, 03 LUG - La polizia ha fermato a Catania un trentenne che, nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada, nel rione Picanello, l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con della amiche che hanno assistito alle prime fasi delle violenza e hanno allertato le forze dell'ordine. (ANSA).