(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri di Ferrara hanno identificato e arrestato un maggiorenne della zona, disoccupato, ritenuto il presunto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Il giovane, come ricostruito, è sospettato di aver tentato di colpire questa mattina nel bagno del liceo Ariosto di Ferrara uno studente di quindici anni con un coltello di grandi dimensioni. La vittima, reagendo, si è ferita ma è riuscita a mettere in fuga l'aggressore. Interrogato dal pm, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. (ANSA).