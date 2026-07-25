(ANSA) - ISERNIA, 25 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi è stato avvertito in tutto l'isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato nell'area di Pizzone, in provincia di Isernia e al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri. (ANSA).