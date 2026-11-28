(ANSA) - WASHINGTON, 28 NOV - Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato sulla costa sud della California, a pochi chilometri da Los Angeles. Lo riporta la Cnn. Il sisma si è verificato alle 9.30 ora locale, le 18.30 in Italia. Al momento non si registrano danni strutturali né feriti, secondo i vigili del fuoco di Los Angeles. Il dipartimento ha subito attivato il protocollo per i terremoti e il personale di tutte le 106 stazioni sta conducendo una ricognizione strategica, via terra, aria e mare, nelle rispettive aree di competenza. Secondo il National Tsunami Warning Center degli Stati Uniti, il sisma non comporta alcun rischio di tsunami. (ANSA).