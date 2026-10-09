PANAMA. Un terremoto di magnitudo 8 è stato registrato nel sud di Panama, a 14 chilometri a sudovest di Pitaloza Arriba. Lo riporta l'istituto geologico statunitense Usgs. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, riferiscono giornalisti Afp.

Il sistema di monitoraggio tsunami degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per potenziale minaccia tsunami per diversi Paesi che si affacciano sul Pacifico orientale, dopo il sisma che ha colpito Panama. La segnalazione di possibile minaccia riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador, Costa Rica. Nel frattempo, l'agenzia statunitense Usgs ha rivisto la magnitudo del terremoto a Panama abbassandola da 8.0 a 7.6.