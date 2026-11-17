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AMARO. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina, martedì 17 novembre 2026, alle ore 8.54, con epicentro nel territorio di Amaro, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia.
Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il movimento sismico si è verificato a una profondità stimata di circa 14 chilometri.
L’evento ha interessato un’area del Friuli caratterizzata da una significativa attività sismica. Una magnitudo di 3.3 può produrre un tremore avvertibile dalla popolazione, soprattutto nelle località più vicine all’epicentro, anche se gli effetti dipendono dalla profondità e dalle caratteristiche del territorio.
Al momento, nelle informazioni disponibili non vengono segnalati danni a edifici o persone ferite. I dati relativi alla scossa possono essere consultati attraverso i sistemi di monitoraggio dell’Ingv, che aggiornano costantemente le rilevazioni dei terremoti registrati sul territorio nazionale.