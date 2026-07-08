(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - The Pitt guida la corsa agli Emmy con 25 candidature, davanti a Hacks (24) e alla rivelazione Apple TV+ Widow's Bay (19). La serie sul pronto soccorso di un ospedale di Pittsburgh è il titolo dominante di questa edizione dei premi anche grazie a ben nove candidature per la recitazione tra cui quelle per Noah Wyle (tra i migliori attori protagonisti nel ruolo di Doctor Robbie) e della capo infermiera Katherine LaNasa. Soddisfatti anche i fan di Hacks che conferma la sua forza pur essendo arrivata all'ultima stagione. Torna tra le candidate Jean Smart che, nella parte della comica Deborah Vance, aveva vinto il premio per la migliore attrice nell'ultima edizione degli Emmy. Torna come candidata anche la sua 'spalla' Hannah Einbinder, che l'anno scorso aveva vinto come miglior attrice non protagonista in una commedia. Ma la vera sorpresa dell'annuncio di oggi è Widow's Bay, serie esordiente di Apple TV+, arrivata a 19 nomination tra cui quelle di Matthew Rhys, l'attore gallese che ne è il protagonista e che è arrivato alle candidature anche con una chance della miniserie thriller The Beast in Me. Nella corsa alla miglior serie drammatica figurano, oltre a The Pitt, The Diplomat, The Gilded Age, Paradise, Pluribus, Slow Horses, Your Friends & Neighbors e A Knight of the Seven Kingdoms, mentre tra le commedie la sfida a Hacks e Widow's Bay sarà guidata da The Bear, Abbott Elementary, Shrinking, Only Murders in the Building, Nobody Wants This e Margo's Got Money Troubles. (ANSA).