(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Le ha inviato un link sulla morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra ad Afragola dal suo ex fidanzato. E poi le ha scritto: "Ti faccio uscire al Tg5. Ti faccio fare questa fine! Tu sei infame ti devo sparare!". E' stato il culmine non certo l'inizio di una storia di persecuzioni e di minacce subìta da una 17enne di Casoria, in provincia di Napoli. La ragazzina lo aveva conosciuto nel settembre 2023. Avevano trascorso una normale serata e poi non si erano più sentiti fino al dicembre 2025. Da allora sono iniziate le richieste di fidanzamento, le minacce fino all'invio del link sulla morte di Martina. La ragazzina è andata con la mamma dai carabinieri per denunciare tutto e lui, oggi 23 anni, l'ha seguita e l'ha ripresa con il cellulare finanche lì. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e ora è in carcere. (ANSA).