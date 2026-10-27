(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Otto persone, 5 maggiorenni e 3 minorenni, sono state arrestate nel corso della notte dalla Polizia di Stato e dai carabinieri nell'ambito delle indagini sulla rissa e sul ferimento del tifoso 34enne della squadra del Portici (coordinate dai pm Siracusa e Regine) colpito alla testa dopo la partita tra la Puteolana e il Portici disputata domenica scorsa nella città flegrea. A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata. Tra gli arrestati in flagranza differita c'è anche un 19enne ritenuto colui che, con una mazza di legno, ha sferrato il colpo al 34enne. Il giovane che ha confessato deve rispondere anche di lesioni gravissime. (ANSA).