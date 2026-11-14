(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, si sono sentiti al telefono "per provare a chiudere uno scontro che stava agitando mezzo governo e il mondo bancario". Lo scrive Repubblica, che con il Foglio ha anticipato la notizia. Il quotidiano ricostruisce "parole di sintonia da una parte e dall'altra con la promessa di risentirsi il prima possibile, nel corso dell'iter della legge di bilancio", dopo che Messina, da tempo critico con i contributi chiesti alle banche nella prossima manovra, aveva parlato di misura 'sudamericana' a proposito dello spalma-Superbonus, cioè la decisione del governo di allungare da uno a dieci anni il tempo per poter incassare i crediti. (ANSA).