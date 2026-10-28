MADRID. È di almeno quaranta morti e decine di feriti il primo bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto questa mattina, mercoledì 28 ottobre, in Spagna. Due treni ad alta velocità si sono scontrati nella provincia di Toledo, provocando il deragliamento di alcuni vagoni e la sospensione della circolazione lungo una delle principali linee ferroviarie del Paese.

L'incidente si è verificato nei pressi della località di Urda, lungo la linea che collega Madrid all'Andalusia. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto un convoglio dell'alta velocità Ave di Renfe e un treno della compagnia Iryo. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 8.54, quando uno dei due treni ha urtato l'altro da dietro.

Le conseguenze sono state particolarmente gravi. Alcune carrozze sono precipitate lungo un terrapieno, mentre numerosi passeggeri sono rimasti feriti. Le informazioni diffuse nelle prime ore successive all'incidente parlano di un bilancio ancora provvisorio, destinato a essere aggiornato con il proseguire delle operazioni di soccorso.

La gravità della situazione ha fatto scattare un'imponente mobilitazione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre di emergenza e i sanitari, impegnati nell'assistenza ai passeggeri coinvolti e nella verifica delle condizioni delle persone che si trovavano a bordo dei due convogli.

Anche il mondo politico spagnolo ha reagito alla tragedia. Il premier Pedro Sánchez si è detto «costernato» per il grave incidente ferroviario avvenuto a Toledo, affidando il proprio messaggio a un post pubblicato su X. In seguito allo scontro, il capo del governo ha sospeso la propria agenda politica, così come ha fatto il leader del Partito popolare (Pp).