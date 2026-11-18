(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Un operaio Agostino Presti, di 49 anni, è morto in contrada Roccalupa a Pollina (Palermo) in una cava: la vittima sarebbe stata travolta dalla terra che si sarebbe staccata dalla parete rocciosa. L'uomo è residente a Lascari e lavora nel cantiere della Toto Costruzioni che fa lavori collaterali alla linea ferroviaria interessata dal raddoppio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e i carabinieri che insieme allo Spresal stanno eseguendo le indagini e il rispetto delle norme sulla sicurezza in cantiere. (ANSA).