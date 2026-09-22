(ANSA) - BERLINO, 22 SET - Trenitalia (gruppo FS) e Alstom hanno presentato a InnoTrans, in corso a Berlino, il nuovo Intercity 200, capace di raggiungere i 200 km/h. Il nuovo Intercity 200 è parte di un investimento complessivo di Trenitalia da circa 500 milioni di euro, finanziato attraverso il Pnrr, per l'acquisto di 38 nuovi treni Intercity, spiega la società. Alla presentazione hanno partecipato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs, Martin Sion, ceo Alstom, Simone Gorini, direttore generale di Trenitalia, e Michele Viale, managing director Alstom Italia. Il nuovo Intercity 200, progettato per Trenitalia da Alstom a partire dalla piattaforma dei treni regionali Coradia Stream, punta a "coniugare innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità al servizio dei viaggiatori". Costruito in Italia utilizzando una selezione di materiali sostenibili, è riciclabile fino al 94% e ha un tasso di recuperabilità del 96%. Inoltre, "garantisce una riduzione fino al 30% dei consumi energetici" rispetto ai modelli precedenti. Il treno presenta interni ampi che contano 403 posti a sedere, 3 postazioni Prm e 8 postazioni per biciclette, con possibilità di ricarica per le versioni elettriche. (ANSA).