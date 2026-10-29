(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Prysmian chiude il 3/o trimestre con ricavi in crescita del 13,1% a 6,42 miliardi di euro, che portano il totale dei 9 mesi a 17,66 miliardi (+9,2%). In progresso del 32,1% a 851 milioni il margine operativo lordo nei 3 mesi e del 22,9% a 2,18 miliardi nei 9 mesi. Cala invece del 31,4% a 408 milioni l'utile netto nel trimestre e del 4,1% a 977 milioni nei 9 mesi. Secondo l'amministratore delegato Massimo Battini si tratta del "miglior trimestre di sempre". "Gli ottimi risultati - spiega - ci consentono di aumentare nuovamente la guidance per l'intero esercizio" e di "superare con due anni di anticipo, i target fissati per il 2028". (ANSA).