(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - "Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi". Lo scrive Donald Trump su Truth. "Tali investimenti saranno ingenti ma, al contempo, straordinariamente vantaggiosi per loro e per il loro futuro. Come tutti sanno, gli Stati Uniti vantano il più grande volume di investimenti in dollari della storia, ma questi nuovi accordi faranno crescere ulteriormente tale cifra", ha aggiunto il tycoon. "Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, eccetto quello dell'Iran. Ciò è dovuto alla sua leadership bugiarda, violenta e malevola, che sta trascinando il Paese verso la distruzione totale", ha poi aggiunto Trump, ribadendo che gli Stati Uniti imporranno "un blocco totale, ma limitato alle navi dirette ai porti iraniani o in partenza da essi, oppure a quelle che trasportano carichi legati all'Iran". (ANSA).