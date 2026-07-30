(ANSA) - WASHINGTON, 30 LUG - Donald Trump non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington ad accogliere una delle principali richieste di Kiev. In un'intervista telefonica rilasciata giovedì al Financial Times, il presidente si è detto "incerto" sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione dei missili Patriot, aggiungendo che la questione è "al vaglio". "È un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Di norma non concediamo licenze per queste tecnologie". (ANSA).