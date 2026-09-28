(ANSA) - NEW YORK, 28 SET - All'Iran "non ho offerto nulla". Lo ha detto Donald Trump smentendo le indiscrezioni riportate da Axios. "Axios ha appena pubblicato la notizia secondo cui Trump avrebbe offerto all'Iran un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di fondi congelati. Non è vero. Non ho offerto nulla. La notizia di Axios, come la maggior parte delle altre, è una bufala, diffusa solo per soddisfare la loro sindrome da ossessione patologica per Trump", afferma il presidente. (ANSA).