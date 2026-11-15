(ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - L'amministrazione Biden "è stata un disastro" per la Federal Aviation Administration (Faa), l'authority che vigila sul traffico aereo negli Usa. Lo scrive Donald Trump su Truth, scaricando sul suo predecessore i problemi all'origine dello stop di venerdì di quasi 5 ore di tutti i voli a livello nazionale per i problemi rilevati alle comunicazioni. "Tutto ciò che hanno toccato è peggiorato", rincara il presidente Usa, nel suo primo commento diretto sulla vicenda. (ANSA).