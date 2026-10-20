(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato un programma da 8 miliardi di dollari per fornire un sostegno temporaneo agli agricoltori contro il caro gasolio. Lo scrivono i media americani: "Stasera sono lieto di annunciare che il dipartimento dell'Agricoltura lancerà un nuovo programma di aiuti, fornendo ai nostri agricoltori 8 miliardi di dollari di sostegno per compensare i costi del diesel durante la stagione del raccolto", ha detto al comizio in Kansas. L'annuncio è l'ultimo di una serie di promesse e impegni finanziari che il tycoon ha fatto agli elettori in vista delle midterm in cui è in gioco il controllo del Congresso. (ANSA).