(ANSA) - NEW YORK, 09 OTT - "Ho risolto otto guerre e ci vorrebbe un Nobel per ognuna. Non dimenticheremo il rifiuto della Norvegia di conferire il Nobel agli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump. "Gli Stati Uniti, rappresentati da me, avrebbero dovuto ricevere il Nobel ma non lo hanno fatto. Questa è una macchia indelebile per la Norvegia. Non dimenticheremo, Norvegia", ha messo in evidenza. "Il Nobel per la Pace - ha detto Trump - è stato screditato per sempre da un pugno di ideologi radicali. Hanno consegnato il premio Nobel a una persona mai sentita. Non avevo mai sentito il suo nome. Nessun presidente ha fatto quello che ho fatto io". (ANSA).