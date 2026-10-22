(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - Donald Trump attacca la star dell'Nbs LeBron James per aver, a suo avviso, mancato di rispetto all'inno nazionale americano. "E' una vergogna. Dovrebbe chiedere scusa", ha scritto il presidente sul suo social Truth. "Mentre ascolta il nostro inno nazionale, LeBron James manca di rispetto al nostro Paese. L'ho detto fin dall'inizio: non vale nulla, è una vergogna totale. LeBron James dovrebbe chiedere scusa a tutti quei grandi guerrieri ed eroi americani che sono morti per la bandiera americana e per tutto ciò che il nostro Paese rappresenta", ha messo in evidenza. (ANSA).