(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Il Dipartimento di Giustizia di Donald Trump chiede alla Corte Suprema di intervenire nella sua azione legale per il blocco di 20.000 voti in California. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il ricorso segue la decisione di una corte d'appello federale, che aveva respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di imporre alla California di accantonare quei 20.000 voti per il sospetto che non fossero di cittadini americani, ma di persone a cui lo stato avrebbe inviato le schede elettorali in modo illegittimo. (ANSA).