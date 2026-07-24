(ANSA) - NEW YORK, 24 LUG - Xi Jinping e Vladimir Putin "mi hanno assicurato" che non avrebbero venduto armi all'Iran: "a mio avviso" la Cina e la Russia "non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo facessero, le conseguenze sarebbero molto gravi: non sarebbe certo nel loro interesse". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Il Presidente Xi, durante il nostro recente incontro a Pechino, in Cina, mi ha assicurato che non avrebbe, in alcuna circostanza, fornito o venduto armi alla Repubblica Islamica dell'Iran. Il suo impegno riguardava anche le aziende cinesi. Visto il nostro rapporto, gli credo sulla parola; d'altronde, anch'io gli sto facendo grandi favori", ha detto Trump. "Allo stesso modo, il presidente Putin, nonostante la terribile guerra in corso in Ucraina (il rapporto con lui resta saldo, così come quello con il Presidente Zelenskyy), mi ha detto che non avrebbe venduto armi all'Iran. Capisce che non vendo armi all'Ucraina, bensì ai paesi della Nato che pagano il prezzo pieno", ha spiegato il presidente. "Pertanto, a mio avviso, due grandi nazioni spesso citate in relazione alla questione iraniana non sono coinvolte. Se lo facessero, le conseguenze sarebbero molto gravi per loro: non sarebbe certo nel loro interesse", ha messo in evidenza. (ANSA).