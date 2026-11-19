(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - "Perché lavorano insieme, hanno instaurato un rapporto. Un rapporto che non avrebbe mai dovuto essere consentito". Così Donald Trump ha risposto a Fox News sul vantaggio di incontrare insieme sia il presidente cinese Xi Jinping sia quello russo Vladimir Putin, a poche ore dal trilaterale dei leader a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. "Erano nemici naturali: è stato Obama, non Biden, a spingerli l'uno verso l'altro. Li ha uniti per via dell'energia. È stata l'energia a farli avvicinare, perché la Cina ne ha bisogno. E hanno anche bisogno di territorio", ha aggiunto Trump, incolpando l'ex presidente dem Barack Obama. (ANSA).